"Ho progettato il mio suicidio". Barbara Alberti choc, la sconvolgente confessione sul giorno della sua morte (Di lunedì 26 aprile 2021) Barbara Alberti va a ruota libera. Senza freni. Non si ferma nemmeno di fronte al racconto sulla morte. Ed è subito un vortice di emozioni raccontate con la sua unica, inconfondibile, classe. Con una sapienza che ha tutto il sapore della letteratura. "A 24 anni un amico mi disse che ero invecchiata, da quel momento ho progettato il suicidio a 28 anni, poi l'ho spostato a 38, infine ho scritto un libro che è stato un esorcismo contro la vecchiaia. Vorrei morire nel sonno", racconta al Corriere della sera. Una frase fortissima, che sicuramente lascia il segno. Indelebile. Lo scorso anno, la scrittrice era stata arruolata da Alfonso Signorini per la sua prima edizione da conduttore del Grande Fratello Vip. Una permanenza lampo, ma che ha lasciato il segno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)va a ruota libera. Senza freni. Non si ferma nemmeno di fronte al racconto sulla. Ed è subito un vortice di emozioni raccontate con la sua unica, inconfondibile, classe. Con una sapienza che ha tutto il saporeletteratura. "A 24 anni un amico mi disse che ero invecchiata, da quel momento hoila 28 anni, poi l'ho spostato a 38, infine ho scritto un libro che è stato un esorcismo contro la vecchiaia. Vorrei morire nel sonno", racconta al Corrieresera. Una frase fortissima, che sicuramente lascia il segno. Indelebile. Lo scorso anno, la scrittrice era stata arruolata da Alfonso Signorini per la sua prima edizione da conduttore del Grande Fratello Vip. Una permanenza lampo, ma che ha lasciato il segno. ...

