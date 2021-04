Hatayspor-Genclerbirligi martedì 27 aprile | ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Due indisponibili per i padroni di casa | ospiti con 2 casi di positività al Covid

Leggi su infobetting

(Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipo del trentottesimo turno di superligturca di scena in quel di Antiochia, dove i locali dell’affrontano il pericolante. Continua a non mollare la presa la neopromossa allenata da Erdogan, che ha messo altri 5 punti al suo già ricco bottino nelle ultime tre gare permettendosi pure il lusso di far punti contro Konyaspor e Trabzonspor. Un’annata da ricordare per InfoBetting: Scommesse Sportive e