"Ha ucciso il padre". Arrestato un volto noto della tv italiana, la notizia choc è appena arrivata. Di chi si tratta (Di lunedì 26 aprile 2021) Un concorrente che tempo fa aveva partecipato a L'Eredità potrebbe aver commesso un omicidio. Ecco di chi si tratta. "L'Eredità": ex concorrente Arrestato Un'ennesima tragedia familiare è accaduta a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia; Marco Eletti è stato Arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre e ferito la madre. Il 33enne, impiegato tecnico in una azienda, aveva partecipato lo scorso anno alla trasmissione di Flavio Insinna; descritto come brillante, ambizioso e sempre pronto a nuove sfide, il giovane aveva una compagna con la quale divideva la sua vita. Eletti si occupava anche del proprio blog personale, nel quale raccontava le sue esperienze, parlava dei suoi romanzi thriller e di poesia e nel quale aveva anche raccontato la sua esperienza ...

