Ha ucciso brutalmente i suoi bambini, il motivo è disarmante (Di lunedì 26 aprile 2021) Una madre ha compiuto qualcosa di orribile. Stanca dei propri bambini ha deciso di disfarsene in modo brutale. La storia che vi stiamo per raccontare è di quelle che ci tolgono il fiato. Sono quelle notizie che non vorremmo mai dare e che ci fanno capire quanto l’animo umano possa essere oscuro. Una madre di appena 23 anni ha ucciso i suoi bambini in maniera brutale per il semplice fatto che a suo dire “le davano fastidio”. Il fatto è accaduto nel Queens, uno dei borghi più malfamati di New York. La donna ha subito confessato di aver ucciso personalmente i due gemellini che avevano 46 giorni. Danezja Kilpatrick, questo il nome dell’omicida, è stata trovata dalla Polizia nella propria abitazione insieme ai corpi senza vita dei due bambini. La terribile ricostruzione ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 aprile 2021) Una madre ha compiuto qualcosa di orribile. Stanca dei propriha deciso di disfarsene in modo brutale. La storia che vi stiamo per raccontare è di quelle che ci tolgono il fiato. Sono quelle notizie che non vorremmo mai dare e che ci fanno capire quanto l’animo umano possa essere oscuro. Una madre di appena 23 anni hain maniera brutale per il semplice fatto che a suo dire “le davano fastidio”. Il fatto è accaduto nel Queens, uno dei borghi più malfamati di New York. La donna ha subito confessato di averpersonalmente i due gemellini che avevano 46 giorni. Danezja Kilpatrick, questo il nome dell’omicida, è stata trovata dalla Polizia nella propria abitazione insieme ai corpi senza vita dei due. La terribile ricostruzione ...

