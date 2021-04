"Ha cancellato il coronavirus". Brutale sfottò di Luciana Littizzetto ad Andrea Agnelli: mister Juventus... demolito (Di lunedì 26 aprile 2021) A Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre e condotto da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ha chiuso il suo intervento come fa sempre con un lettera. Stavolta la missiva era indirizzata al presidente della Juventus, Andrea Agnelli dopo il fallimento e la conseguente brutta figura bianconera sulla Superlega. “Caro Andrea, agnello di zio che toglie i campionati dal mondo. Ti parlo da tifosa della Juve ma anche amica del Toro. Intanto volevo dirti grazie, perché per almeno due giorni hai tolto il Covid dai giornali. Poi hai unito l'Europa, poi sei anche riuscito a far passare la Fifa e la Uefa come due ONG disinteressate al denaro. Che è come far passare Hannibal Lecter come un fan della cucina molecolare. Non essere mortificato, anzi abbacchiato, ti è andata male e a volte succede. Non credi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) A Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre e condotto da Fabio Fazio,ha chiuso il suo intervento come fa sempre con un lettera. Stavolta la missiva era indirizzata al presidente delladopo il fallimento e la conseguente brutta figura bianconera sulla Superlega. “Caro, agnello di zio che toglie i campionati dal mondo. Ti parlo da tifosa della Juve ma anche amica del Toro. Intanto volevo dirti grazie, perché per almeno due giorni hai tolto il Covid dai giornali. Poi hai unito l'Europa, poi sei anche riuscito a far passare la Fifa e la Uefa come due ONG disinteressate al denaro. Che è come far passare Hannibal Lecter come un fan della cucina molecolare. Non essere mortificato, anzi abbacchiato, ti è andata male e a volte succede. Non credi ...

