Gruppo Volkswagen - A Tubinga una fabbrica di batterie ad alte prestazioni

Il Gruppo Volkswagen ha in programma di realizzare una fabbrica di batterie per auto elettriche a Tubinga, città del Baden-Württemberg non distante da Stoccarda e dallo storico impianto automobilistico della controllata Porsche. A rivelare la sede della nuova "gigafactory" tedesca è stato Oliver Blume, amministratore delegato della Casa di Zuffenhausen, in un'intervista all'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung. batterie ad alte prestazioni. A Tubinga saranno prodotte batterie ad alte prestazioni, destinate, anche in virtù della vicinanza geografica dei due impianti, al complesso produttivo della Porsche dedicato alle sportive 911 e 718 e, soprattutto, alla Taycan.

