Grillo: uno degli indagati, 'non c'è stata alcuna violenza e Beppe ha sbagliato a fare quel video' (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "E' stata la ragazza a bere la vodka, per sfida. Non l'abbiamo costretta noi. E non c'è stata violenza sessuale, e nel video di vede". A parlare, intervistato a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, è uno dei quattro indagati per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-svedese di 19 anni che ha denunciato una settimana dopo la presunta violenza. Tra gli indagati c'è anche Ciro Grillo, il figlio minore del garante del M5S. Nell'intervista telefonica su La7 il ragazzo intervistato, che non si riconosce, perché con la voce contraffatta, dice anche di non avere apprezzato il video di Beppe Grillo, in cui l'ideatore del M5S difende il figlio e gli altri ragazzi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "E'la ragazza a bere la vodka, per sfida. Non l'abbiamo costretta noi. E non c'èsessuale, e neldi vede". A parlare, intervistato a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, è uno dei quattroper stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-svedese di 19 anni che ha denunciato una settimana dopo la presunta. Tra glic'è anche Ciro, il figlio minore del garante del M5S. Nell'intervista telefonica su La7 il ragazzo intervistato, che non si riconosce, perché con la voce contraffatta, dice anche di non avere apprezzato ildi, in cui l'ideatore del M5S difende il figlio e gli altri ragazzi e ...

lucianonobili : Fenomeno di un #Toninelli, la senatrice Bongiorno non difende i genitori ma una ragazza che ha denunciato uno strup… - pinapic : Condannare o assolvere il figlio di Grillo spetta alla magistratura. Ma non si può tacere sulle parole del padre: a… - fabiochiusi : “L’effetto delle parole di Beppe Grillo (...) è prima di tutto di ricordare alle donne cosa le attende se anche sol… - ADDuca1100 : RT @claudio_2022: Parla uno dei quattro ragazzi: «Nei guai per colpa di Grillo» ' il filmato è stato un danno clamoroso, era sbagliato pa… - TV7Benevento : Grillo: uno degli indagati, 'non c'è stata alcuna violenza e Beppe ha sbagliato a fare quel video' (2)... -