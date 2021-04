"Grillo si è elevato sopra i giudici, quel filmato ha scatenato un’escalation" (Di lunedì 26 aprile 2021) Come una valanga inarrestabile, la vicenda giudiziaria che ha tra i protagonisti il figlio di Beppe Grillo, Ciro, negli ultimi giorni rimbalza di media in media. Dalle tribune televisive fino a quelle dei social, passando per la carta stampata, i soggetti - coinvolti direttamente o meno - che fino a pochi giorni fa avevano tenuto un profilo basso intervengono pubblicamente per dire la loro. Innescando un effetto boomerang in cui ci si dimenticano almeno tre cose: c’è un’indagine per violenza sessuale di gruppo svolta dalla procura di Tempio Pausania, in Sardegna, che è alle battute finali, ma comunque ancora non si è ufficialmente conclusa. C’è una ragazza molto giovane, che accusa quattro suoi coetanei di averla violentata a Porto Cervo, in una sera d’estate del 2019. Meriterebbe rispetto e discrezione, nell’attesa che sia un giudice a decidere. E ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Come una valanga inarrestabile, la vicenda giudiziaria che ha tra i protagonisti il figlio di Beppe, Ciro, negli ultimi giorni rimbalza di media in media. Dalle tribune televisive fino ale dei social, passando per la carta stampata, i soggetti - coinvolti direttamente o meno - che fino a pochi giorni fa avevano tenuto un profilo basso intervengono pubblicamente per dire la loro. Innescando un effetto boomerang in cui ci si dimenticano almeno tre cose: c’è un’indagine per violenza sessuale di gruppo svolta dalla procura di Tempio Pausania, in Sardegna, che è alle battute finali, ma comunque ancora non si è ufficialmente conclusa. C’è una ragazza molto giovane, che accusa quattro suoi coetanei di averla violentata a Porto Cervo, in una sera d’estate del 2019. Meriterebbe rispetto e discrezione, nell’attesa che sia un giudice a decidere. E ci ...

