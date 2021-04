Grillo e il video in difesa del figlio, Cancelleri il primo del gruppo dirigente M5s a scaricarlo: «Commenti sbagliati» (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il video diffuso da Beppe Grillo, in difesa del figlio accusato di stupro, è Giancarlo Cancelleri il primo pentastellato appartenente al gruppo dirigente del M5s a prendere le distanze e a criticare pubblicamente le parole del fondatore del Movimento. «Il Beppe Grillo che conosco io non avrebbe mai fatto quel video». Il sottosegretario alle Infrastrutture, a margine dell’inaugurazione di un tratto di strada statale a Caltanissetta, ha dichiarato di essere dispiaciuto per quanto accaduto. «È evidente che si trova in un momento di grande pressione anche familiare, più che disperato mi è apparso esasperato – ha detto nel tentativo di trovare una chiave di lettura -. Purtroppo ha sbagliato in quel commento sui ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo ildiffuso da Beppe, indelaccusato di stupro, è Giancarloilpentastellato appartenente aldel M5s a prendere le distanze e a criticare pubblicamente le parole del fondatore del Movimento. «Il Beppeche conosco io non avrebbe mai fatto quel». Il sottosegretario alle Infrastrutture, a margine dell’inaugurazione di un tratto di strada statale a Caltanissetta, ha dichiarato di essere dispiaciuto per quanto accaduto. «È evidente che si trova in un momento di grande pressione anche familiare, più che disperato mi è apparso esasperato – ha detto nel tentativo di trovare una chiave di lettura -. Purtroppo ha sbagliato in quel commento sui ...

