Greta Thunberg non «ha invitato i cinesi a rinunciare alle bacchette alimentari tradizionali»

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «hae quindi a conservare gli alberi! Ihanno chiesto adi tornare a scuola, dove può scoprire che lesono di bambù e che il bambù è erba! Ihanno anche chiesto ae ai suoi amici di rifiutarsi di pulire il culo con la carta igienica, perché questi sono alberi!». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale. Contattato dai colleghi di Afp, un portavoce diha ...

fanpage : Ha donato 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri. Il gran bel gesto di #GretaThunberg ??? - HuffPostItalia : Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri - repubblica : Greta Thunberg dona 100 mila euro al programma Covax: 'Aiutiamo i più vulnerabili' - MistressELW : @lageloni Tipo il PD con Greta Thunberg, intende? - FFFBot1 : RT @Napoliflash24: Greta Thunberg e l’inizio della valanga: anche a Napoli 2 anni fa il #FridaysForFuture contro il cambiamento climatico -… -

Oggi TED è un evento di portata globale a cui partecipano grandi personalità come Bill Gates, Nicola Rizzoli, Marina Abramovi , Paolo Bonolis,e Papa Francesco". Come vengono "lanciate"...Ceccarelli attraverso la tridimensionalità della scultura, crea piccole mascotte, che sostengono il pensiero dell'attivistae di tutte quelle persone che lottano quotidianamente per ...Il fatto che l'ambientalismo finisca per diventare la protezione della propria patria è assurdo proprio perché il problema delle emissioni è globale... [LEGGI] ...Grazie all’impegno di un gruppo di giovani della Valdelsa, Colle potrà essere la casa di un evento TEDx. Abbiamo avuto la possibilità di chiedere agli organizzatori alcune informazioni sulla manifesta ...