Gravina su Marotta: «Non ci sono presupposti per la sfiducia» (Di lunedì 26 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato anche di Beppe Marotta e della possibile sfiducia come Consigliere Federale Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato di Beppe Marotta e della possibile sfiducia come Consigliere Federale. Le sue parole. «Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato anche di Beppee della possibilecome Consigliere Federale Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato di Beppee della possibilecome Consigliere Federale. Le sue parole. «è consigliere federale e non ciper, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

