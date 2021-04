Gravina: 'Chi aderisce alla Superlega sarà escluso dal campionato' (Di lunedì 26 aprile 2021) Quanto alla norma anti - Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l'affiliazione ". Lo ha annunciato il presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 aprile 2021) Quantonorma anti -, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l'affiliazione ". Lo ha annunciato il presidente ...

