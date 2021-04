Gravina annuncia | «Stiamo lavorando per la finale di Coppa Italia con il pubblico»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della Figcspera che Juve Atalanta possa giocarsi di fronte al. Le dichiarazioni Laditra Atalanta e Juventus si giocherà coi tifosi? Il presidente della Figchato che farà di tutto affinché la sfida del 19 maggio possa essere a porte aperte. Le dichiarazioni in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale. «Abbiamo presentato la richiesta di apertura a una parte diper eventi importanti anche nel mese di maggio come la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

psb_original : Figc, Gravina annuncia una forte accelerazione del progetto di riforma dei campionati #SerieB - serieAnews_com : ?? #Gravina, presidente #Figc, annuncia in modo netto le conseguenze di chi aderisce ad una #Superlega #SerieA… - sscalcionapoli1 : Gravina annuncia: 'Chi aderirà ad altri campionati sarà fuori dalla A! Rischio sanzioni UEFA' #Superlega #SerieATIM - AndreaZeoli : RT @bennygiardina: Il presidente della @FIGC Gravina annuncia la norma anti #SuperLeague: «Chi ritiene di voler partecipare a una competizi… - junews24com : Gravina annuncia: «E' stata approvata la norma anti Superlega» - -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina annuncia

Lola Lnd . La 14giornata del girone F è stata perciò spostata da mercoledì 26 maggio a ... Arzachena - Giugliano Girone H: Altamura - Puteolana,- Nardò, Molfetta - Real Aversa ..." Stiamo ragionando anche su come farlo stampare senza Spid",a Stumbo. Ad oggi ... ha annunciato: " In queste ore incontrerò il presidente della Figc , Gabriele, si sta studiando una ...GRAVINA (FIGC) SULL'ESCLUSIONE AD ALTRI TORNEI E' appena terminato il Consiglio Federale che ha approvato la norma anti-superlega proposta da Gabriele ...Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso noti gli esiti del Consiglio Federale, nel quale si è parlato di pubblico negli stadi, ma anche del discorso legato alle multiproprietà, che” non saranno ...