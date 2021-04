Graduatorie ATA 24 mesi: il candidato che non aggiorna mantiene il punteggio dello scorso anno scolastico (Di lunedì 26 aprile 2021) Graduatorie ATA 24 mesi, la permanente da cui si ottiene il ruolo e la supplenza. Scadenza presentazione domanda 14 maggio, attraverso la procedura attivata su Istanze online. Diversamente dalla terza fascia, qualora l'aspirante già inserito in graduatoria non aggiorna la propria posizione mantiene il punteggio dello scorso anno scolastico ma non viene depennato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021)ATA 24, la permanente da cui si ottiene il ruolo e la supplenza. Scadenza presentazione domanda 14 maggio, attraverso la procedura attivata su Istanze online. Diversamente dalla terza fascia, qualora l'aspirante già inserito in graduatoria nonla propria posizioneilma non viene depennato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi: il candidato che non aggiorna mantiene il punteggio dello scorso anno scolastico - orizzontescuola : Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: chi aggiorna deve ridichiarare i titoli di preferenza - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 23 aprile al 14 maggio. VIDEO GUIDA E INFO UTILI - TecnicaScuola : Graduatorie 24 mesi Ata: cosa non va nelle tabelle di valutazione [VIDEO] -- - orizzontescuola : Graduatorie Permanenti (24 mesi) ATA: come valutare i SERVIZI. Tabella -