Governo: Letta, 'Salvini? quando si sta al governo, parole hanno conseguenze' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "quando si sta al governo i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto o si sta al governo o all'opposizione dico una cosa che secondo me è legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura di governo di unità nazionale". Lo dice Enrico Letta a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "si sta ali discorsi che si fanno poidellee allepoi devono seguire i fatti. Ieriho detto o si sta alo all'opposizione dico una cosa che secondo me è legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura didi unità nazionale". Lo dice Enricoa radio Immagina.

