Governo | Letta | ‘Salvini? quando si sta al governo | parole hanno conseguenze’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "quando si sta al governo i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto o si sta al governo o all'opposizione dico una cosa che secondo me è legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura di governo di unità nazionale". Lo dice Enrico Letta a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

