Golf | European Tour | le Canarie incoronano Higgo | Migliozzi chiude 15°

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Guidoal 15° posto nel Gran Canaria Lopesan Open. 265 (70 64 62 69, -15) colpi il punteggio dell’azzurro, che si è riscattato dopo un primo round complicato ed è stato protagonista di un quarto giro davvero positivo. Il secondo miglior italiano è stato Nino Bertasio, 38° con 268 (69 63 68 68, -12), che ha preceduto Francesco Laporta, 62° con 272 (66 68 69 69, -8). Non sono invece riusciti a superare il taglio Edoardo Molinari, 100° con 137 (69 68, -3), Lorenzo Gagli, 133° con 140 (67 73, par), e Andrea Pavan, 150° con 146 (78 68, +6). La vittoria è andata ad, che si è ripetuto dopo l’Open de Portugal 2020. Il sudafricano si è imposto con 255 (65 64 63 63, -25) colpi ed ha fatto il suo ingresso in Top 100 nel ranking mondiale. Secondo posto per il tedesco Kieffer con 258 (-22), seguito dal danese Winther con (259, ...