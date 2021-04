Gli studi classici sono 'suprematisti'? L'università di Kamala Harris li cancella (Di lunedì 26 aprile 2021) Bando a Omero, Cicerone & co. A decretarlo è la Howard University, storico college che ha formato eccellenze come la vicepresidente Kamala Harris, la vincitrice del Nobel Toni Morrison, il giudice supremo Thurgood Marshall. L’ateneo era fino a oggi l’unico a maggioranza afroamericana a vantare un Dipartimento di studi classici, che ora chiuderà i battenti. Il motivo? Ufficialmente questione di “priorità”, anche se nella decisione risuona l’ormai dilagante ostracismo delle università americane nei confronti degli autori considerati dead white males, vessilli del suprematismo bianco. Il comunicato diffuso negli scorsi giorni dall’ateneo di Washington, col suo linguaggio burocratico ma eloquente, non lascia spazio a dubbi: “La Howard University ha deciso di chiudere il Dipartimento dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Bando a Omero, Cicerone & co. A decretarlo è la Howard University, storico college che ha formato eccellenze come la vicepresidente, la vincitrice del Nobel Toni Morrison, il giudice supremo Thurgood Marshall. L’ateneo era fino a oggi l’unico a maggioranza afroamericana a vantare un Dipartimento di, che ora chiuderà i battenti. Il motivo? Ufficialmente questione di “priorità”, anche se nella decisione risuona l’ormai dilagante ostracismo delleamericane nei confronti degli autori considerati dead white males, vessilli del suprematismo bianco. Il comunicato diffuso negli scorsi giorni dall’ateneo di Washington, col suo linguaggio burocratico ma eloquente, non lascia spazio a dubbi: “La Howard University ha deciso di chiudere il Dipartimento dei ...

Advertising

borghi_claudio : Non c'è niente da fare. I dati e gli studi non sono ben visti. Vuoi mettere una bella porzione di luoghi comuni? E… - rubio_chef : Domani me compro un ber monopattino, chiamo qualche amico mio disoccupato con la camera e me metto a gira’ per gli… - Corriere : L’università degli afroamericani cancella gli studi classici - OfficialTozzi : RT @HuffPostItalia: Gli studi classici sono 'suprematisti'? L'università di Kamala Harris li cancella - FangusAngus : RT @queequeg1901: L'altro giorno dicevo a Borghi che più che gli studi sul lockdown,si doveva dire una cosa come questa. Subito arrivarono… -