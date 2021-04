Gli Stati Uniti doneranno 60 milioni di dosi AstraZeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Gli Usa distribuiranno 60didi vaccinoad altri Paesi non appena diventeranno disponibili”: lo ha twittato Andy Slavitt, uno dei dirigenti della task force della Casa Bianca contro la pandemia. BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.— Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021 Glihanno decine dididi vaccinoin magazzino ma fino ad oggi non le hanno usate perché la Food and Drug administration (Fda) sta ancora esaminando la richiesta di autorizzazione. Molti leader di Paesi stranieri hanno chiesto a Joe Biden di condividere questeed ora il presidente, secondo la Cnn, sembra fiducioso che gli Usa ...