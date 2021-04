Gli ingredienti più strani che si trovano nei prodotti skincare e makeup (Di lunedì 26 aprile 2021) Ma anche oro, diamanti e caviale. Alcuni ingredienti cosmetici sono incredibilmente strani. Ma anche ricchi di insospettabili benefici. Per quanto poco attraenti, infatti, alcune formulazioni possono nascondere al loro interno piccoli tesori. Alleati insospettabili, ma potentissimi, gli ingredienti cosmetici strani arrivano da lontano. Dalla tradizione di bellezza coreana o dalle profondità degli abissi. Altri, invece, si ispirano alla natura e si combinano con la scienza per regalare alla pelle benefici antiossidanti e idratanti. Il fascino degli ingredienti skincare più strani, però, si nasconde nell’unicità di questi componenti. Lussuosi come l’oro o di tendenza come i super food, arricchiscono le formulazioni trasformando la skincare in una ... Leggi su amica (Di lunedì 26 aprile 2021) Ma anche oro, diamanti e caviale. Alcunicosmetici sono incredibilmente. Ma anche ricchi di insospettabili benefici. Per quanto poco attraenti, infatti, alcune formulazioni possono nascondere al loro interno piccoli tesori. Alleati insospettabili, ma potentissimi, glicosmeticiarrivano da lontano. Dalla tradizione di bellezza coreana o dalle profondità degli abissi. Altri, invece, si ispirano alla natura e si combinano con la scienza per regalare alla pelle benefici antiossidanti e idratanti. Il fascino deglipiù, però, si nasconde nell’unicità di questi componenti. Lussuosi come l’oro o di tendenza come i super food, arricchiscono le formulazioni trasformando lain una ...

