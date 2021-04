Giulia Stabile | il drammatico racconto della madre | “Le hanno tagliato i vestiti”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Amatissima dal pubblico e dagli insegnanti, oltre che dal fidanzato Sangiovanni conosciuto proprio nella scuola di Amici 20, la ballerina italo-spagnolanon ha avuto una vita facile. A scuola, infatti, è stata vittima di gravi episodi di bullismo. A parlarne è stata ladi, la signora Susi, in una recente intervista a Di Più TV. La donna ha raccontato che i problemi disono cominciati quanto è stata scelta per ballare nel programma “Ti lascio una canzone”. Forse per invidia, i compagni ma soprattutto le compagne di classecominciato a bullizzarla non solo a parole, ma anche con gesti vigliacchi e vergognosi, chesegnato ne profondo la ragazza. “Da quel momento (quando è stata protagonista del programma Ti lascio una ...