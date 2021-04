Giulia Salemi difende Fariba e si scaglia contro Valentina e Gilles VIDEO

(Di martedì 27 aprile 2021) Lo sfogo diOggi ospite in studio a L’Isola dei famosi c’èper fare una sorpresa alla madre e anche perrla dai troppi attacchi ricevuti. Infatti già la scorsa settimana l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva commentato sui social l’atteggiamento degli altri naufraghi nei confronti di. In particolare L'articolo proviene da Novella 2000.

Isola 2021,difende la mamma Fariba e si scaglia contro i naufraghi: 'Si è superato il limite' . L'ex gieffina, ospite in sudio della , si è sfogata dicendo tutto quello che aveva scritto sui social ...La mamma dinon può più partecipare alle prove perché ha subito un nuovo infortunio e lo comunica proprio nel corso della nuova diretta dell'Isola: 'Ho una costola incrinata', ammette ...Scontro tra la figlia di Fariba e la concorrente, che non ha gradito l'appunto fatto dallo studio: cosa è successo ...Sorpresona nella dodicesima puntata dell' Isola dei Famosi 2021 , il reality in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. Il duello al televoto ...