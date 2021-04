Giulia Calcaterra rompe il silenzio su Nick Pescetto | il dubbio sul tradimento

(Di lunedì 26 aprile 2021)e l’ex fidanzatosi sono detti addio dopo quattro anni a causa di un? L’influencer ha rotto ilsu Ig Nei giorni scorsi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

ALESSANDROVOLT8 : @ricpuglisi Giulia Calcaterra torna single: naufragata la storia con Pescetto - AndolinaManuel : Giulia Calcaterra is good - zazoomblog : Giulia Calcaterra torna single: naufragata la storia con Pescetto - #Giulia #Calcaterra #torna #single: - zazoomblog : Giulia Calcaterra su Instagram la brutta notizia: “Mai esistita” - #Giulia #Calcaterra #Instagram #brutta… - zazoomblog : Giulia Calcaterra su Instagram la brutta notizia: “Mai esistita” - #Giulia #Calcaterra #Instagram #brutta -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Calcaterra

MeteoWeek

Amore a gonfie vele fino a una manciata di giorni fa e poi ? Sempre restando in tema di addii, dopo 4 anni d'amore anche la love story tra l'ex velinae Nick Pescetto è giunta al ...Dopo quattro anni d'amore e di lavoro fianco a fianco, si sgretola la coppia formata dae Nick Pescetto. Ad annunciare la fine della storia è la stessa ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, che dopo giorni di silenzio social, irrompe con ...Giulia Calcaterra e l'ex fidanzato Nick Pescetto si sono detti addio dopo quattro anni a causa di un tradimento? L'influencer ha rotto il silenzio su Ig.News della settimana. Addio a Milva: la Pantera di Goro si è spenta a 81 anni. Da tempo aveva perso coscienza del tempo e memoria. Gianni Morandi prosegue la riabilitazione dopo ...