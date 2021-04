Giro d’Italia 2021, terza tappa Biella-Canale: è il giorno giusto per fughe e finisseurs (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Giro d’Italia 2021 è alle porte. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa partirà il prossimo 8 maggio dal Piemonte, con le prime tre tappe che avranno luogo nella Regione che ospita la Sacra di San Michele. La terza giornata di corsa partirà da Biella per arrivare a Canale, in provincia di Cuneo, per un percorso di 190 chilometri: andiamo ad analizzare il percorso che verrà proposto al plotone in questa tappa, poco banale per essere ad inizio Giro. PERCORSO I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. Dal traguardo volante di Canelli si comincia a fare sul serio: tre salite nella seconda parte di corsa, una di terza categoria e due ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilè alle porte. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa partirà il prossimo 8 maggio dal Piemonte, con le prime tre tappe che avranno luogo nella Regione che ospita la Sacra di San Michele. Lagiornata di corsa partirà daper arrivare a, in provincia di Cuneo, per un percorso di 190 chilometri: andiamo ad analizzare il percorso che verrà proposto al plotone in questa, poco banale per essere ad inizio. PERCORSO I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, conun paio di rampe che possono essere superate di slancio. Dal traguardo volante di Canelli si comincia a fare sul serio: tre salite nella seconda parte di corsa, una dicategoria e due ...

Advertising

giroditalia : Scorrere l’albo d’oro del Giro d’Italia per me è un po’ come scorrere il proprio album di famiglia. Quindi ora sede… - OA_Sport : Giro d’Italia 2021, terza tappa Biella-Canale: è il giorno giusto per fughe e finisseurs #GirodItalia #Giro2021 - Piergiulio58 : RT @giroditalia: Con @albertocontador andare in bicicletta era un po’ come essere invitata per un ballo. Mi accompagnava sulle strade del G… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Giro d’Italia, una maglia rosa gigante in piazza Duomo celebra i 90 del “segno del comando” - PaoloMI74 : RT @giroditalia: Con @albertocontador andare in bicicletta era un po’ come essere invitata per un ballo. Mi accompagnava sulle strade del G… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Tutto pronto per il Giro-E 2021: un "Giro d'Italia" in pedalata assistita La Gazzetta dello Sport