Giornata Mondiale del Cane da Soccorso: l'importanza degli eroi a quattro zampe

Ogni anni, dal 2008, si festeggia la Giornata Mondiale del Cane da Soccorso, ricorrenza voluta per ricordare l'importanza degli eroi a quattro zampe. Si celebra l'ultima domenica di aprile, ma quest'anno (2021) ricorre, per convenzione, il 26 aprile. Durante questa Giornata, importantissima in tutto il mondo, si ricorda il compito fondamentale svolto da tanti animali che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per salvare quella di persone in difficoltà. Sono dei veri eroi, che scavano tra le macerie, scalano terreni scoscesi o si tuffano in acque gelide, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Sono centinaia i cani impiegati in molteplici e complicate operazioni di ricerca e ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale Il 27 aprile ricorre la legge che ha bandito l'amianto: importante iniziativa a Ragusa ... con il patrocinio dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), evento che si inserisce nell'ambito delle manifestazioni per la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro che ...

La scuola primaria di borghetto S.S. ha celebrato la Giornata della Terra In occasione della 51° Giornata Mondiale della Terra, tutti gli insegnanti hanno voluto organizzare per i bambini della scuola primaria di Borghetto Santo Spirito una giornata spensierata di laboratori all'aperto, nel pieno ...

Lunedì 26 aprile, la giornata mondiale della proprietà intellettuale Corriere della Sera Lo scioglimento dei ghiacciai sta mettendo in pericolo il 50% dei pinguini imperatore È il triste monito lanciato dal WWF in occasione della giornata mondiale del pinguino di ieri, 25 aprile, creata per sollevare l’attenzione sui pericoli in cui questo animale incorre con l’avanzare ...

Rally Wrc, non solo Ogier in Croazia: ecco i distacchi record nel mondiale I 6 decimi di margine con cui Sebastien Ogier si è imposto in Croazia ai danni di Elfyn Evans non sono il distacco minimo nella storia di un rally iridato: vediamo quali sono state le vittorie più ris ...

