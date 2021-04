Giorgia, i 50 anni della “Ladra di Vento” della musica italiana (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgia oggi taglia il traguardo dei 50 anni, più della metà vissuti nel mondo della musica, imponendosi anche nel panorama internazionale come una delle voci più interessanti, tanto da essere definita da Billboard “la quarta Voce più grande al mondo”. Figlia d’arte, il padre è Giulio Todrani fondatore della band r’n’b Vorrei La Pelle Nera, sin dalla tenera età si approccia al microfono registrando il primo demo a soli 8 anni. Nell’adolescenza divide il palco con il gruppo del padre ed un duo di producer e musicisti composto da Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, insieme ai quali si esibisce con un vasto repertorio che spazia tra rock jazz e blues. Giorgia, l’exploit a Sanremo I due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)oggi taglia il traguardo dei 50, piùmetà vissuti nel mondo, imponendosi anche nel panorama internazionale come una delle voci più interessanti, tanto da essere definita da Billboard “la quarta Voce più grande al mondo”. Figlia d’arte, il padre è Giulio Todrani fondatoreband r’n’b Vorrei La Pelle Nera, sin dalla tenera età si approccia al microfono registrando il primo demo a soli 8. Nell’adolescenza divide il palco con il gruppo del padre ed un duo di producer e musicisti composto da Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, insieme ai quali si esibisce con un vasto repertorio che spazia tra rock jazz e blues., l’exploit a Sanremo I due ...

