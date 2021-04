Ginnastica: Tecchi, ‘Vanessa merita di fare la portabandiera a Tokyo, ne parlerò con Malagò’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ne voglio parlare con Giovanni Malagò: Vanessa merita di fare la portabandiera a Tokyo, è un’atleta con caratteristiche uniche. Come Federica Pellegrini”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della FederGinnastica, Gherardo Tecchi, dopo il bronzo ottenuto da Vanessa Ferrari agli Europei di Basilea. E mostrando la sua bravura sulle note di Bella Ciao proprio il 25 aprile: “quello è stato un caso, era probabile ma non sicuro che la finale fosse proprio il 25. Ma lei aveva già scelto da prima, noi abbiamo appoggiato la sua scelta. Certo non era facile, non è detto che piaccia a qualche membro di giuria soprattutto dell’Est, ma noi italiani sappiamo bene il valore di quella canzone”. Ferrari, prosegue Tecchi, è tornata sul podio a 30 anni, “ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ne voglio parlare con Giovanni Malagò: Vanessadila, è un’atleta con caratteristiche uniche. Come Federica Pellegrini”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Feder, Gherardo, dopo il bronzo ottenuto da Vanessa Ferrari agli Europei di Basilea. E mostrando la sua bravura sulle note di Bella Ciao proprio il 25 aprile: “quello è stato un caso, era probabile ma non sicuro che la finale fosse proprio il 25. Ma lei aveva già scelto da prima, noi abbiamo appoggiato la sua scelta. Certo non era facile, non è detto che piaccia a qualche membro di giuria soprattutto dell’Est, ma noi italiani sappiamo bene il valore di quella canzone”. Ferrari, prosegue, è tornata sul podio a 30 anni, “ma ...

