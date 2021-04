Gilles Rocca fa piangere Francesca Lodo all’Isola, Ilary Blasi: “E’ colpa tua” (Di martedì 27 aprile 2021) Gilles Rocca rifiuta di partecipare alla prova ricompensa costringendo Francesca Lodo a rinunciare ad un piatto di pasta. Ilary Blasi perde la pazienza. Francesca Lodo piange disperatamente all’Isola dei Famosi. Tutto nasce dal rifiuto di Gilles Rocca di partecipare alla prova ricompensa della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 26 aprile. Ilary Blasi spiega ai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 aprile 2021)rifiuta di partecipare alla prova ricompensa costringendoa rinunciare ad un piatto di pasta.perde la pazienza.piange disperatamentedei Famosi. Tutto nasce dal rifiuto didi partecipare alla prova ricompensa della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 26 aprile.spiega ai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

