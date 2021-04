Gilles Rocca, chi è la fidanzata Miriam Galanti: età, che lavoro fa, Instagram (Di lunedì 26 aprile 2021) Gilles Rocca è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma conosciamo meglio Miriam, la sua fidanzata! View this post on Instagram A post shared by Gilles Rocca (@GillesRoccaofficial) Gilles Rocca, chi è la fidanzata Miriam Galanti: età, lavoro Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca, i due stanno vivendo una storia d’amore bellissima da ben 12 anni. E’ originaria di Mantova, è nata nel 1989 e dalla sua città si è trasferita a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma conosciamo meglio, la sua! View this post onA post shared by(@official), chi è la: età,è ladi, i due stanno vivendo una storia d’amore bellissima da ben 12 anni. E’ originaria di Mantova, è nata nel 1989 e dalla sua città si è trasferita a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è ...

