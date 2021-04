Ghirelli | “Chiedo al governo riaperture parziali degli stadi per i playoff”

(Di lunedì 26 aprile 2021) In punta di piedi ma in modo fermo,al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad apertureper le partite dei. Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club”. Lo ha detto Francesco, presidente della Lega Pro, al termine del Consiglio Federale odierno a Roma, a proposito dell’aperturaal pubblico. L’auspicio è che l’evoluzione epidemiologica permetta un seguito sereno al percorso di riapertura tracciato dal premier Mario Draghi. In merito alle licenze Nazionali, è stata accettata la proposta della Lega Pro di rinviare al prossimo 10 maggio la definizione del parametro per l’iscrizione al Campionato 2021/22. ...

Advertising

RaiSport : ? #Ghirelli: 'Dateci riapertura parziale stadi per #playoff' Presidente #LegaPro: 'Lo chiedo in modo fermo a… - gilnar76 : Playoff Lega Pro, Ghirelli: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Playoff Lega Pro, Ghirelli: «Chiedo a Draghi la riapertura degli stadi» - -

Ultime Notizie dalla rete : Ghirelli Chiedo

" In punta di piedi ma in modo fermo,al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di ... seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club " sostiene. Multiproprietà. È ...In punta di piedi ma in modo fermo,al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le ... Così il presidente della Lega Pro Francescodopo il ...Tra i punti emersi dal Consiglio Federale odierno c’è la volontà della terza serie di rivedere i propri tifosi sugli spalti, seppur in modo parziale, già nel finale di stagione. Il numero uno della Le ...(ANSA) - ROMA, 26 APR - "In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei playoff. Noi siamo ...