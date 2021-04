Gesesa | Salvatore Rubbo il nuovo Amministratore delegato

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè stato nominatodidal Consiglio d’Amministrazione riunitosi oggi. Ingegnere idraulico con una specializzazione in ingegneria sanitaria, proviene dalla Società GORI SpA, anch’essa del Gruppo ACEA, affidataria del Servizio Idrico Integrato nel Distretto Sarnese – Vesuviano.in GORI dal 2003 e dirigente dal 2007, ha ricoperto importanti ruoli in ambito di gestione operativa, appalti ed acquisti, commerciale e, ultimo incarico, direzione del personale ed organizzazione della seconda Società dell’Area Industriale Idrico del Gruppo ACEA. Subentra a Vittorio Cuciniello in qualità dichiamato, invece, a ricoprire la stessa carica proprio in GORI SpA pur ...

