Geopolitica del contagio Covid | l’intervento dell’ambasciatore Giulio Terzi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Può un’entità microscopica determinare effetti e conseguenze stabili e pervasive su vasta scala? Assolutamente sì, e purtroppo l’esperienza pandemica del-19 lo ha palesato in tutta la sua possibile gravità e crudezza. L’umanità è già passata attraverso spartiacque di questo tipo: infatti, posto che la Storia si ripeta mai per identità perfette, è pur vero che in essa si riscontrano corsi e ricorsi, capaci di accostare situazioni del presente ad analoghe vicissitudini passate. Così la tragedia della pandemia assurge a nuovo 11 Settembre, la Salute e la Ricerca divengono inedito soggetto e oggetto della Difesa e la corsa ai vaccini si ammanta a edizione contemporanea della Guerra Fredda. Il tutto su un fronte caldissimo, quello della competizione fra superpotenze, e in un contesto globale che di certo non ha visto l’Italia primeggiare e distinguersi per una ...