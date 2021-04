Gentiloni | Nessun pregiudizio Ue sull' Italia | dal Governo ottimo lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Sono sempre stato convinto della possibilità, e sto lavorando molto perché questa possibilità si materializzi”, di avere il prefinanziamento dei fondi del piano Next generation Eu “prima della pausa estiva”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo, intervenendo a un convegno. “Dipende dal processo di ratifica dei diversi paesi - ha aggiunto - ma è possibile che si arrivi a questo prefinanziamento prima della pausa estiva anche se di certo non è una sfida da poco”. “Credo che sia stato fatto unin appena una settimana” diceparlando delno. “Ci siamo trovati di fronte alla decisione, che io considero più che giustificata, di presentate il proprio piano entro il 30 aprile e non chiedere più tempo come forse altri paesi ...