(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – . Queste le parole della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Ho sempre pensato che nella vita i grandi obiettivi si raggiungano a piccoli passi. Oggi però l'Italia è chiamata ad una prova di forza, di coraggio e di progettualità L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini esulta

Webmagazine24

"Sia chiaro, nessuno quiper un coprifuoco che dal periodo invernale si trascina alle ore 22. compresi i ministri leghisti e la ministra, hanno concordato per mantenerlo alle 22. ...Dall'altra le 'trattative' con il ministro Mariastella, che spinge per la presenza al 100% ... Sul nodo scuolal'Upi ('la nostra proposta di un margine di rientro in percentuale dal 60% ...ROMA - Gelmini esulta per il Pnrr. Queste le parole della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini: “Ho sempre pensato che n ...La giustizia, non da sola, divide ogni giorno di più la larga maggioranza di governo. In commissione alla camera due scontri in una sola giornata. Il primo segna la vittoria, ma poco più che simbolica ...