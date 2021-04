Gattuso porta il Como in Serie B: «Il giorno più bello della mia vita» (Di lunedì 26 aprile 2021) GiaComo Gattuso, allenatore del Como, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione in Serie B GiaComo Gattuso, allenatore del Como, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione in Serie B. Le sue dichiarazioni. PROMOZIONE – «Una emozione incredibile, è indescrivibile, è il giorno più bello della mia vita. Ho sempre visto che il gruppo era valido, con ragazzi intelligenti che si sono sempre allenati bene. Hanno valori tecnici ed umani». ALESSANDRIA – «Col cambio di allenatore hanno cambiato marcia, noi sapevamo che sarebbe stata complicata, ma abbiamo fatto la partita perfetta. Considerate che io vivo a Como, sono cresciuto nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gia, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione inB Gia, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione inB. Le sue dichiarazioni. PROMOZIONE – «Una emozione incredibile, è indescrivibile, è ilpiùmia. Ho sempre visto che il gruppo era valido, con ragazzi intelligenti che si sono sempre allenati bene. Hanno valori tecnici ed umani». ALESSANDRIA – «Col cambio di allenatore hanno cambiato marcia, noi sapevamo che sarebbe stata complicata, ma abbiamo fatto la partita perfetta. Considerate che io vivo a, sono cresciuto nel ...

