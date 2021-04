Gary Neville torna ad attaccare la Super Lega: “Chiedere scusa non basta, è stato un attentanto al calcio inglese” (Di lunedì 26 aprile 2021) torna a parlare Gary Neville sulla Super Lega e lo fa sempre con toni duri e decisi. Lui si è distinti in quelle 48 ore calde proprio per i toni usati per combattere il progetto della Super Lega. Dagli studi di Sky Sports UK l’ex gioatore del Manchester United ha detto: “L’idea di togliere l’equità e ciò che è giusto, l’idea di un negozio chiuso, con squadre come il Leicester che possono arrivare in Champions ma non giocare la SuperLega, è deprecabile. E’ stato un attacco al Leeds, all’Everton, al West Ham, al Newcastle, alcuni dei club più grandi nella storia del calcio inglese. Che dire dell’Ajax? Del Feyenoord, del PSV? Di questi club incredibili. Non li avrebbero lasciati con un ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021)a parlaresullae lo fa sempre con toni duri e decisi. Lui si è distinti in quelle 48 ore calde proprio per i toni usati per combattere il progetto della. Dagli studi di Sky Sports UK l’ex gioatore del Manchester United ha detto: “L’idea di togliere l’equità e ciò che è giusto, l’idea di un negozio chiuso, con squadre come il Leicester che possono arrivare in Champions ma non giocare la, è deprecabile. E’un attacco al Leeds, all’Everton, al West Ham, al Newcastle, alcuni dei club più grandi nella storia del. Che dire dell’Ajax? Del Feyenoord, del PSV? Di questi club incredibili. Non li avrebbero lasciati con un ...

