Furia no-vax contro Milva | “Morta per il vaccino” | risponde la figlia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ora che non può piùre, e probabilmente nemmeno lo farebbe, si scatenano i no-vax. A poche ore dalla sua scomparsa il profilo social della Pantera di Goro è stato preso di mira dalla tossicità antivaccinista che, pur senza averne le prove, ha deciso che la cantante sarebbea seguito delil Covid-19. I no-vaxIl 26 marzo La Rossa aveva condiviso un post per documentare l’avvenuta vaccinazioneil virus SARS-CoV-2 invitando i follower a fare altrettanto: “Io miperché tengo alla mia vita e alla vita altrui. Fatelo anche voi”, aveva scritto la voce de La Filanda. La sua morte è sopraggiunta a seguito della malattia che l’affliggeva da tempo ma i ...

I no -, la cuinegazionista non si ferma neanche di fronte alla morte e al lutto, se la sono presa con Milva, la "pantera di Goro" scomparsa oggi all'età di 81 anni. Infatti Milva si era vaccinata ...Corrente di fondo e onda di superficie: la corporazione Negazionisti e/o Nosono la spuma, la ... Tanta la roba perduta, altrettanta laTanta l'entità del reddito perduto, altrettanta la...La cantante aveva detto in un post Facebook lo scorso marzo dopo essersi vaccinata contro il Covid: “Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui” ...Al grido di “vacciniamoci tutti” la Calabria prova ad accelerare sulle somministrazioni del prezioso siero anti Coronavirus. La Calabria ad oggi è mestamente ultima nella classifica sulla proporzione ...