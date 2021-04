Foschi paesaggi toscani e giovani speranze sugli alberi

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilo toscano non è più lo stesso. L'inchiesta giudiziaria sullo sversamento dei rifiuti tossici delle concerie di Santa Croce sull'Arno ha fatto emergere inquietanti intrecci tra 'ndrangheta e politica di centro-sinistra, spazzando via tutti i proclami sull'ambiente e l'economia circolare. Il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, è il più importante polo italiano per la produzione di pelli per borse e scarpe di marchi internazionali del lusso. Da quegli impianti, da una parte escono pelli …