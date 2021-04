Fortnite sta per incontrare Neymar! La skin del campione brasiliano ha una data di uscita

(Di lunedì 26 aprile 2021) Neymar Jr. si sta finalmente dirigendo verso. La superstar del calcio internazionale si unirà al battle royale domani, 27 aprile, come annunciato da Epic. Ma una volta che il calciatore arriverà su, la suapresenterà una trasformazione in un giaguaro meccanico che gioca a calcio! Ladi Neymar fa parte del pass battaglia della stagione 6 del gioco e richiederà ai giocatori di completare alcune sfide per sbloccarla. Le sfide diventeranno attive quando laarriverà nel gioco. Leggi altro...

...aiuterà ad accelerare il nostro lavoro intorno alla costruzione di esperienze sociali in Fortnite... Il nuovo round di finanziamento arriva nel mezzo della battaglia che Epic Games sta attualmente... Among Us, League of Legends e Fortnite sono stati i videogiochi più visti in streaming su Twitch... Anche il mondo degli sport tradizionali si sta avvicinando al suo corrispettivo virtuale: la maggior...