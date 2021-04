Fortnite: Come sbloccare Skin e oggetti cosmetici di Neymar JR (Di lunedì 26 aprile 2021) A partire da domani sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porterà in gioco nuovi incarichi ed oggetti cosmetici dedicati a Neymar JR. Come ottenere Neymar JR in Fortnite Con la premessa che per sbloccare la Skin di Neymar JR ed i realtivi oggetti cosmetici dovete possedere il Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, vi basterà portare a termine i seguenti incarichi: Parla a un calciatore sull’isola: Stendardo Neymar Jr e l’emote Pallone da calcio Completa 3 incarichi dai calciatori sull’isola: Schermata di caricamento Metador Neymar JR Completa 3 incarichi dai calciatori ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 26 aprile 2021) A partire da domani sarà disponibile un nuovo aggiornamento per, il quale porterà in gioco nuovi incarichi eddedicati aJR.ottenereJR inCon la premessa che perladiJR ed i realtividovete possedere il Pass Battaglia della Stagione 6 diCapitolo 2, vi basterà portare a termine i seguenti incarichi: Parla a un calciatore sull’isola: StendardoJr e l’emote Pallone da calcio Completa 3 incarichi dai calciatori sull’isola: Schermata di caricamento MetadorJR Completa 3 incarichi dai calciatori ...

