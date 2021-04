Fognini: «Non ho offeso l’arbitro, gli faccio causa: ho fatto la figura del cioccolataio con gli sponsor» (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo”. Fabio Fognini contrattacca. Dopo essere stato espulso dal torneo di Barcellona per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea ora minaccia di fare causa all’Atp per danno d’immagine. Ha subito fatto appello, il tennista ligure. “Quello che è successo mi ha macchiato l’immagine, facendomi fare una figura da cioccolataio con i miei sponsor”, dice al Corriere della Sera. Fognini vuole “le scuse per l’enorme errore, se il mio appello verrà rigettato metterò tutto in mano all’avvocato e chiederò all’Atp un risarcimento per gravissimi danni d’immagine”. “Le cavolate le ho sempre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo”. Fabiocontrattacca. Dopo essere stato espulso dal torneo di Barcellona per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea ora minaccia di fareall’Atp per danno d’immagine. Ha subitoappello, il tennista ligure. “Quello che è successo mi ha macchiato l’immagine, facendomi fare unadacon i miei”, dice al Corriere della Sera.vuole “le scuse per l’enorme errore, se il mio appello verrà rigettato metterò tutto in mano all’avvocato e chiederò all’Atp un risarcimento per gravissimi danni d’immagine”. “Le cavolate le ho sempre ...

