Firenze: Teatro del Maggio alza il sipario con 450 persone. Applausi e lacrime (Di martedì 27 aprile 2021) Applausi e anche qualche lacrima. Di gioia. Comunque grande emozione per il ritorno in sala degli spettatori del Maggio musicale fiorentino che questa sera hanno assistito al concerto sinfonico inaugurale dell'83/o festival, grazie al passaggio della Toscana in zona gialla da oggi. In 450 in sala. Anche una veterana, appassionata, di 99 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

