Fine dell'incubo per De Rossi: è tornato negativo al Covid (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi Daniele De Rossi è finalmente tornato a casa dalla sua famiglia dopo essere stato ricoverato per 37 giorni per aver contratto il virus quando è stato in ritiro con la nazionale azzurra. Lo scorso ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi Daniele Deè finalmentea casa dalla sua famiglia dopo essere stato ricoverato per 37 giorni per aver contratto il virus quando è stato in ritiro con la nazionale azzurra. Lo scorso ...

