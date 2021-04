Finalmente sposi, Arteteca: il significato del nome | Il retroscena (Di lunedì 26 aprile 2021) Enzo e Monica sono un duo comico napoletano molto divertente, conosciuti come gli Arteteca: sapete perchè hanno scelto proprio questo nome? Gli Arteteca (Instagram)Gli Arteteca devono gran parte della loro fortuna al programma comico Made In Sud, condotto da Gigi e Ross, dove si esibiscono solo artisti meridionali. Enzo e Monica sono sicuramente fra i comici più amati dello show, grazie alle loro gag che oramai sono un vero tormentone come vita, cuore, battito. Il duo si è spostato dalla tv al cinema. Questa sera, lunedì 26 aprile, andrà in onda su Rai 2 il loro primo film, Finalmente sposi. Enzo e Monica, oltre ad essere una coppia sul palco, lo sono anche nella vita. I due sono convolati a nozze da poco tempo e hanno già anche una figlia, Sara. Sapete qual è il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Enzo e Monica sono un duo comico napoletano molto divertente, conosciuti come gli: sapete perchè hanno scelto proprio questo? Gli(Instagram)Glidevono gran parte della loro fortuna al programma comico Made In Sud, condotto da Gigi e Ross, dove si esibiscono solo artisti meridionali. Enzo e Monica sono sicuramente fra i comici più amati dello show, grazie alle loro gag che oramai sono un vero tormentone come vita, cuore, battito. Il duo si è spostato dalla tv al cinema. Questa sera, lunedì 26 aprile, andrà in onda su Rai 2 il loro primo film,. Enzo e Monica, oltre ad essere una coppia sul palco, lo sono anche nella vita. I due sono convolati a nozze da poco tempo e hanno già anche una figlia, Sara. Sapete qual è il ...

