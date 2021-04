FIFA 21 FUT | EA cerca di convincere i giocatori ad acquistare le loot box secondo un documento

(Di lunedì 26 aprile 2021) Undi 54 pagine trapelato da un insider alla Canadian Broadcast Corporation chiarisce che l'editore di, Electronic Arts, sta attivamente spingendo ia spendere soldi in microtransazioni. Il, che è stato fornito da un leaker di EA Vancouver, sembra essere una presentazione che discute francamente l'importanza della modalitàUltimate Team (FUT) alimentata da microtransazioni di. "Stiamo facendo tutto il possibile per portare iin questa modalità", si legge in una parte della presentazione. Lo stesso punto elenco si riferisce aUltimate Team come la "pietra angolare" del gioco. Un'altra parte della presentazione descrive in dettaglio come gli sviluppatori del gioco utilizzano "teaser di ...

I Pacchetti di, ad esempio, sono forse il caso più evidente di contenuti assolutamente richiesti per risultare competitivi all'interno del sistema di, anche per via della natura PvP che vi ...... quindi anche l'Europeo che si terrà tra meno di due mesi, ma contestualmente non potrebbero comparire nemmeno in. Questo significa perderli da, non averli in qualsiasi tipo di competizione.Un documento di 54 pagine trapelato da un insider alla Canadian Broadcast Corporation chiarisce che l'editore di FIFA, Electronic Arts, sta attivamente spingendo i giocatori a spendere soldi in microt ...Scopri le soluzioni migliori per completare la SBC di Ismaila Sarr TOTS della EFL Championship! Ecco come ottenere il giocatore del Watford!