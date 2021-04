Fiaccolata di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi per l’abolizione del coprifuoco – VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Fiaccolata di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi per l’abolizione del coprifuoco. ROMA – Una Fiaccolata davanti a Palazzo Chigi per chiedere l’abolizione del coprifuoco. E’ stata questa l’ultima mossa di Fratelli d’Italia alla vigilia del voto in Parlamento dell’ordine del giorno proposto dal partito di Giorgia Meloni. Gli esponenti di Fdi sono scesi in strada al termine del voto alla Camera sul Recovery Plan per manifestare la propria contrarietà al limite orario della mobilità. Una linea condivisa anche da altri partiti di maggioranza anche se l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021)diperdel. ROMA – Unaper chiederedel. E’ stata questa l’ultima mossa dialla vigilia del voto in Parlamento dell’ordine del giorno proposto dal partito di Giorgia Meloni. Gli esponenti di Fdi sono scesi in strada al termine del voto alla Camera sul Recovery Plan per manifestare la propria contrarietà al limite orario della mobilità. Una linea condivisa anche da altri partiti di maggioranza anche se l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di ...

Advertising

news_mondo_h24 : Fiaccolata di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi per l’abolizione del coprifuoco – VIDEO - Bimbematters : RT @nomfup: I Fratelli d’Italia hanno lasciato sola una sola deputata per correre a fare non so che fiaccolata, siamo in sette adesso in au… - Annathelion : RT @nomfup: I Fratelli d’Italia hanno lasciato sola una sola deputata per correre a fare non so che fiaccolata, siamo in sette adesso in au… - MattiaGallo17 : RT @nomfup: I Fratelli d’Italia hanno lasciato sola una sola deputata per correre a fare non so che fiaccolata, siamo in sette adesso in au… - nomfup : I Fratelli d’Italia hanno lasciato sola una sola deputata per correre a fare non so che fiaccolata, siamo in sette adesso in aula -

Ultime Notizie dalla rete : Fiaccolata Fratelli Un mondo, molte voci È la voce di uomini e donne come noi, la voce dei fratelli che grida silenziosamente dai ... È quella di Giovanni XXIII che l' 11 ottobre del 1962 , rivolgendosi ai fedeli partecipanti alla fiaccolata ...

Ultime Notizie Roma del 06 - 04 - 2021 ore 18:10 ...per costruire in prospettiva un'alternativa vincente Fratelli d'Italia e lega 112 anni fa il devastante terremoto a L'Aquila 309 rintocchi di Campana per ricordare le 309 vittime niente fiaccolata ...

Fiaccolata di Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Chigi per l'abolizione del coprifuoco - VIDEO News Mondo È la voce di uomini e donne come noi, la voce deiche grida silenziosamente dai ... È quella di Giovanni XXIII che l' 11 ottobre del 1962 , rivolgendosi ai fedeli partecipanti alla......per costruire in prospettiva un'alternativa vincented'Italia e lega 112 anni fa il devastante terremoto a L'Aquila 309 rintocchi di Campana per ricordare le 309 vittime niente...