Festa in casa per Eros e Marica Pellegrinelli, tornano insieme per la prima comunione della figlia (Foto) (Di lunedì 26 aprile 2021) Per la prima comunione della figlia Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno scelto una torta bianca con la semplice scritta rossa: “La prima comunione di Raffaela Maria”. Una Festa in casa con la famiglia e a pranzo c’erano tutti, anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Tutti felici di ritrovarsi insieme in un momento così importante per la prima figlia di Eros e Marica. La coppia non sta più insieme da tempo ma continua ad essere molto legata, al punto che il gossip spesso vocifera di un loro ritorno sotto lo stesso tetto. La primavera consente le prime cerimonie, la pandemia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Per laRamazzotti ehanno scelto una torta bianca con la semplice scritta rossa: “Ladi Raffaela Maria”. Unaincon la famiglia e a pranzo c’erano tutti, anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Tutti felici di ritrovarsiin un momento così importante per ladi. La coppia non sta piùda tempo ma continua ad essere molto legata, al punto che il gossip spesso vocifera di un loro ritorno sotto lo stesso tetto. Lavera consente le prime cerimonie, la pandemia ...

