Festa della mamma: 10 lavoretti creativi e originali da fare insieme (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni anno, sta arrivando la giornata più amata dai papà di tutto il mondo: la Festa della mamma! Se, da un lato, ci sono papà che tremano all’idea di non poter chiedere l’aiuto da casa, nel momento del fai da te, è anche vero che i lavoretti da fare per la Festa della mamma possono svelarsi preziosi, per scoprire passioni e nuove abilità ma, soprattutto, per trovare nuovi modi di trascorrere tempo creativo e divertente con i propri figli. Premesso ciò, non esiste mamma al mondo che si offenda all’idea di una bella colazione a letto, tra cappuccino, dolcetti, lavoretti fatti a mano e uno scontrino di cortesia, sotto il piattino. Così, giusto per buttarla lì! La Festa della ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni anno, sta arrivando la giornata più amata dai papà di tutto il mondo: la! Se, da un lato, ci sono papà che tremano all’idea di non poter chiedere l’aiuto da casa, nel momento del fai da te, è anche vero che idaper lapossono svelarsi preziosi, per scoprire passioni e nuove abilità ma, soprattutto, per trovare nuovi modi di trascorrere tempo creativo e divertente con i propri figli. Premesso ciò, non esisteal mondo che si offenda all’idea di una bella colazione a letto, tra cappuccino, dolcetti,fatti a mano e uno scontrino di cortesia, sotto il piattino. Così, giusto per buttarla lì! La...

Advertising

matteorenzi : Oggi è festa di libertà. Memoria di chi ha combattuto per salvarci, impegno per il futuro. Rileggere oggi le letter… - Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista della libe… - teatrolafenice : ??? 76 anni fa, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A Venezia è festa del patrono della città: San Marco, i… - brongosalvatore : RT @aboubakar_soum: Qui, nel giorno della Festa della Liberazione, dei criminali hanno sparato ai nostri compagni. Ora BASTA! Ci vediamo a… - Vi___Di : RT @Animalistiitaly: Libertà rubata: noi abbiamo ricordato la Festa della Liberazione 2021 commemorando #Sheila, cagnolina strappata alla v… -