Fervono i preparativi per l'incontro Biden-Putin (Di lunedì 26 aprile 2021) La crisi tra Donbass e Mar Nero è finalmente rientrata e fra le parti, nonostante il clima sedimentato di ostilità permanente e strutturale, è stato ripristinato il dialogo. Conseguito lo scopo precipuo dell'escalazione controllata, con Volodymyr Zelensky che ha chiesto a Vladimir Putin una bilaterale per discutere del processo di pace tra Lugansk e Donetsk, InsideOver.

