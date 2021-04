Fedez non perde lo… smalto: il nuovo business dei Ferragnez (Di lunedì 26 aprile 2021) Quella per la manicure è diventata, da qualche mese a questa parte, una delle passioni di Fedez. E’ iniziata per gioco, con il rapper che ha preso a colorare le unghie abbinandole a quelle della moglie Chiara Ferragni, fino a diventare una vera ossessione. I suoi esperimenti hanno ricevuto molti consensi ma gli hanno attirato addosso uno sciame di critiche da chi ritiene il suo vezzo poco mascolino. Federico però, ai giudizi negativi non ci ha badato più di tanto e con lo smalto ha osato senza freni. Nei mesi ha dato spazio a idee via via più pazze: da Sponge Bob ai Pokemon, dalle fiammelle ai fiorellini per Sanremo, in un crescendo di nail art sempre più curate. Dal gioco al business, Fedez trendsetter Quello che è nato come semplice divertimento si è trasformato, come spesso accade in casa Ferragnez, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Quella per la manicure è diventata, da qualche mese a questa parte, una delle passioni di. E’ iniziata per gioco, con il rapper che ha preso a colorare le unghie abbinandole a quelle della moglie Chiara Ferragni, fino a diventare una vera ossessione. I suoi esperimenti hanno ricevuto molti consensi ma gli hanno attirato addosso uno sciame di critiche da chi ritiene il suo vezzo poco mascolino. Federico però, ai giudizi negativi non ci ha badato più di tanto e con loha osato senza freni. Nei mesi ha dato spazio a idee via via più pazze: da Sponge Bob ai Pokemon, dalle fiammelle ai fiorellini per Sanremo, in un crescendo di nail art sempre più curate. Dal gioco altrendsetter Quello che è nato come semplice divertimento si è trasformato, come spesso accade in casa, ...

